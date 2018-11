L’estrema destra contro le donne in Europa

Questo articolo nasce dal lavoro comune di un gruppo di giornali europei, Europe’s far right research network , in vista delle elezioni europee del 2019. Ne fanno parte, oltre a Internazionale, Falter (Austria), Gazeta Wyborcza (Polonia), Hvg (Ungheria), Libeŕation (Francia) e Die Tageszeitung (Germania).

A Roma il 24 novembre migliaia di donne sono scese in piazza per protestare contro la violenza maschile sulle donne, ma anche contro le nuove politiche antifemministe del governo nato dall’alleanza tra Lega e Movimento 5 stelle: dal disegno di legge Pillon su divorzio e affidamento dei figli nelle coppie di separati, alle mozioni comunali antiabortiste che sono state presentate in diverse città italiane, fino alle posizioni contro l’aborto e le famiglie arcobaleno del nuovo ministro della famiglia Lorenzo Fontana, che ha annunciato misure per favorire la natalità e sostenere la cosiddetta famiglia tradizionale.

Se l’Italia – con un tasso di obiezione di coscienza negli ospedali che sfiora il 70 per cento – sembra essere diventato un laboratorio per le politiche conservatrici contro le donne, anche in altri paesi europei la questione è al centro di un acceso dibattito politico. Il Commissario per i diritti umani al Consiglio d’Europa, Nils Muižnieks, nel dicembre del 2017 ha espresso preoccupazione per “le restrizioni” all’aborto in molti paesi europei e quello che ha definito un vero e proprio “backlash” su questi temi. Nei paesi dell’Unione europea, infatti, l’accesso all’interruzione di gravidanza è molto disomogeneo: a Malta una donna che abortisce rischia il carcere fino a tre anni (anche se è rimasta incinta dopo uno stupro o se la gravidanza mette in pericolo la sua salute o la sua vita), mentre nei Paesi Bassi si può abortire senza problemi fino alla ventiquattresima settimana.

L’aborto in Europa

La situazione è particolarmente difficile in Polonia dove la legge del 1993 è tra le più restrittive in Europa e dove i populisti del partito Diritto e giustizia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) al governo nel paese hanno provato diverse volte a limitare ulteriormente l’accesso all’interruzione di gravidanza (ivg).

Nel marzo del 2016 alcuni membri del PiS hanno presentato una proposta di legge scritta dall’organizzazione pro-life Pro-Prawo do życia (Diritto alla vita), appoggiata dai vescovi del paese, che prevedeva di consentire l’aborto solo nel caso di pericolo per la vita della donna e che indicava sanzioni come la reclusione per i medici che praticavano l’aborto illegalmente. Migliaia di donne si sono autoorganizzate sui social network e il 3 ottobre 2016 hanno manifestato in 140 città della Polonia per fermare l’approvazione della norma.

Solo a Varsavia sono scese in piazza trentamila donne vestite di nero e qualche giorno dopo la proposta di legge è stata bocciata dalla camera bassa. Nel giugno del 2017 il PiS ha portato in parlamento una nuova proposta di legge contro l’aborto, scritta e sostenuta da think tank e organizzazioni pro-life. La camera ha votato in favore della proposta che ha scatenato una nuova ondata di proteste delle donne in nero e così di nuovo il PiS ha sospeso la proposta di legge.

Tuttavia la Polonia rimane uno dei paesi europei in cui la legge sull’aborto è più restrittiva: si può ricorrere all’interruzione di gravidanza solo in caso di pericolo di vita per la madre, gravissima malformazione del feto o stupro. Secondo alcuni studi, ogni anno nel paese avvengono tra gli 80mila e i 200mila aborti clandestini e molte donne sono costrette a espatriare in Germania o in Repubblica Ceca per abortire.

I paesi europei che hanno leggi più restrittive della Polonia sull’aborto sono Andorra, Liechtenstein, San Marino e nel Regno Unito l’Irlanda del Nord, oltre a Malta e al Vaticano (i due paesi in cui l’aborto è vietato in ogni caso). L’Irlanda ha abolito una legge molto restrittiva sull’aborto con un referendum il 25 maggio 2018. Fino a quel momento le donne irlandesi rischiavano il carcere fino a quattordici anni se decidevano di interrompere la gravidanza.