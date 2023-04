In Italia il 13 aprile è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi in seguito all’arrivo via mare di 32.769 persone nei primi mesi del 2023 e in particolare per lo sbarco di tremila persone nel fine settimana di Pasqua. La maggioranza ha anche deciso di appoggiare la proposta della Lega di tornare ai decreti Salvini del 2018-2019 (che erano stati modificati dalla ministra Luciana Lamorgese nel 2020) presentando una proposta di modifica al cosiddetto decreto Cutro, in discussione al senato dal 18 aprile.

L’emendamento presentato dalla maggioranza il 13 aprile prevede “una stretta alla protezione speciale introdotta dalla ministra Lamorgese e dalla sinistra nel 2020”. Sono previste restrizioni ai permessi di soggiorno per calamità e a quelli concessi per cure mediche. Inoltre i permessi per protezione speciale concessi agli stranieri per via di calamità e per cure mediche non saranno più convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Si fa marcia indietro anche sull’accoglienza: com’era previsto dai decreti Salvini del 2018 i richiedenti asilo non saranno più ospitati nel Sistema accoglienza integrazione (Sai), che sarà riservato solo a chi ha già ottenuto lo status di rifugiato. L’hotspot di Lampedusa sarà affidato alla Croce rossa italiana e sarà aggiunto un traghetto di collegamento con la Sicilia per trasferire i migranti che arrivano sull’isola. Saranno introdotte, infine, ulteriori limitazioni per la concessione della protezione internazionale. Una vera e propria rivoluzione, che rischia di smantellare definitivamente quello che resta del sistema di asilo e di accoglienza italiano.

Che cos’è la protezione speciale

Le proteste

Le organizzazioni che si occupano di immigrazione e accoglienza in Italia hanno criticato profondamente la nuova norma e gli emendamenti presentati in parlamento. Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio italiano di solidarietà (Ics) e socio dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, ha commentato: “Gli emendamenti al disegno di legge Cutro proposti dal governo sono scellerati non solo per ciò che riguarda l’abrogazione della protezione speciale ma anche per la demolizione del sistema di asilo vigente (sia per ciò che riguarda l’accoglienza sia per le procedure)”. Per Schiavone non si tratta solo di un ritorno al 2018 con lo smembramento del sistema di accoglienza ordinario (Sai), ma di “qualcosa di ancor più grave perché la riforma punta alla creazione di un sistema di trattenimento generalizzato dei richiedenti asilo, applicando la procedura accelerata di frontiera a pressoché tutti i richiedenti asilo. In altri termini si punta alla creazione di un sistema di tipo concentrazionario nel quale perfino i centri straordinari attuali, ‘colpevoli’ di essere aperti, perderebbero il loro peso. Lo strumento con cui attuare tale disegno è l’abuso degli hotspot e della detenzione informale, che in essi si può attuare”.