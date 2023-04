Il sole si riflette sulle coperte termiche color oro che avvolgono le spalle dei migranti appena attraccati con una motovedetta della guardia costiera italiana al molo Favarolo di Lampedusa. Gli ultimi trentaquattro sono arrivati nel pomeriggio del 24 aprile e sono stati messi in fila sulla banchina, che è di nuovo affollata. I soccorsi però non si sono fermati a causa di tre nuovi naufragi al largo dell’isola siciliana: i dispersi sono almeno venti, secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Il giorno prima erano arrivate sull’isola 819 persone a bordo di ventuno imbarcazioni.

“Ci sono più di 1.200 persone in una struttura che potrebbe contenerne al massimo 350. I minori non accompagnati sono 280 e i bambini sono una trentina”, racconta Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save the children. I bagni sono inservibili, c’è promiscuità, mancano i servizi igienico-sanitari di base. È un centro che dovrebbe ospitare i richiedenti asilo per pochi giorni e invece finisce per ospitarli per diverse settimane, anche mesi.

L’emendamento al cosiddetto decreto Cutro, presentato dalla maggioranza dopo il naufragio sulla spiaggia di Steccato di Cutro e approvato dal senato il 20 aprile, prevede che l’hotspot di Lampedusa sia gestito dalla Croce rossa e che sia aggiunto un traghetto per trasferire i profughi dall’isola alla terraferma. Ma gli operatori continuano a denunciare i trasferimenti fatti con il contagocce e le condizioni inumane dell’hotspot di Contrada Imbriacola, un centro di identificazione in cui i migranti sono rinchiusi e da cui non possono uscire.

L’11 aprile il governo italiano ha annunciato lo “stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per fronteggiare l’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti” . Ma sulla piccola isola siciliana – più vicina alla Tunisia che all’Italia – le procedure allo sbarco non sembrano essere cambiate. “Come operatori all’accoglienza ci siamo solo noi di Mediterranean Hope e i volontari del Forum Lampedusa solidale”, afferma D’Ambrosio. “Le persone non sono trattate come dei sopravvissuti, ma come dei criminali. Il tutto è gestito come un’operazione di polizia”, racconta. Le forze dell’ordine coordinano le procedure di sbarco, poi ci sono otto agenti di Frontex e gli operatori dell’Unhcr. “Ma a volte le persone sono trasferite dal molo all’hotspot dopo molte ore e spesso non gli viene data nemmeno una bottiglietta d’acqua”, racconta D’Ambrosio.

Dal 2018 – in seguito all’approvazione dei cosiddetti decreti Salvini – nel sistema di accoglienza italiano si sono ridotti drasticamente i posti per i minori e così, ora che sono aumentati di nuovo gli arrivi, i minorenni aspettano per giorni in strutture fatiscenti e inadeguate come l’hotspot di Lampedusa oppure come la tensostruttura che è stata costruita sul molo di Roccella Ionica, in Calabria.

“Così si è creata una situazione paradossale: i più vulnerabili rimangono nelle strutture, dove non sono garantiti i loro diritti fondamentali, perché non si trovano i posti per loro nella prima accoglienza. Alcuni minori sono stati trattenuti nell’hotspot per più di un mese”, continua l’operatrice che ha un’esperienza decennale negli sbarchi sulle coste italiane.

Nel suo rapporto Nascosti in piena vista - Frontiera sud, pubblicato nel febbraio del 2023, Save the children denuncia proprio la mancanza strutturale di posti per i minorenni, nonostante gli arrivi siano stabili da tempo. “Negli ultimi dieci anni sono arrivati in Italia via mare da soli 103.842 minori stranieri non accompagnati – prevalentemente adolescenti e preadolescenti, ma non di rado anche bambini – con una media di 15mila presenze annue”, specifica il rapporto.

Nonostante i minori non accompagnati siano quindi una presenza regolare nel paese, non sono mai nati i centri governativi di prima accoglienza previsti dalla legge. “E anche i Centri di accoglienza straordinaria (Cas), che dovrebbero rappresentare la soluzione estrema, contavano al 31 dicembre 2021 soltanto 519 posti”. Infine, sempre secondo il rapporto, dal 2018 al 2021 i minorenni non sono stati distribuiti sull’intero territorio nazionale, ma sono rimasti concentrati nelle strutture del sud, in particolare in Sicilia e in Calabria.

Le cose non sono andate meglio per gli adulti. Il 30 marzo la Corte europea per i diritti umani ha condannato l’Italia per il trattamento riservato a quattro ragazzi tunisini nell’ottobre del 2017 proprio nell’hotspot di Lampedusa. I quattro, che erano sopravvissuti a un naufragio, erano stati trasferiti nel centro di prima accoglienza dell’isola e lì erano stati trattenuti per dieci giorni, senza ricevere informazioni sulla possibilità di chiedere asilo, in condizioni di estremo disagio, dormendo all’aperto, senza bagni funzionanti. Successivamente sono stati costretti a firmare la notifica di un provvedimento di respingimento di cui non hanno ricevuto copia, poi sono stati trasferiti all’aeroporto di Palermo, ammanettati con le fascette di velcro, e rimpatriati in Tunisia il giorno stesso.

La corte ha stabilito che i quattro tunisini sono stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, a detenzione arbitraria oltre il limite stabilito dalla legge e infine sono stati vittima di respingimento collettivo, vietato dalle norme internazionali, perché non sono stati valutati caso per caso. Per questo Roma li dovrà risarcire.

Per l’ex capo di gabinetto del ministero dell’interno ed ex capo dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Mario Morcone, Lampedusa ha bisogno di un’attenzione speciale. In particolare ci dovrebbe sempre essere un delegato del ministero dell’interno a controllare che siano forniti i servizi primari ai migranti appena arrivati: “C’è sicuramente un capitolato di spesa che prevede che siano distribuiti beni di prima necessità come abiti puliti e scarpe, ma bisognerebbe che qualcuno controllasse. La prefettura di Agrigento, che è competente per l’hotspot, è lontana”.