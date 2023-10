Ci sono voluti due anni perché si facesse chiarezza sul verdetto che in primo grado condannava l’ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, a una pena molto severa (tredici anni e due mesi di carcere) per reati gravissimi come associazione a delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d’ufficio. L’11 ottobre Lucano è stato assolto dalle accuse più gravi e la pena è stata ridotta a un anno e sei mesi – sospesa con la condizionale – dal tribunale d’appello di Reggio Calabria, che ha emesso la sentenza dopo molte ore di camera di consiglio. Gli altri 17 imputati sono stati assolti.

Nell’ottobre 2022 la procura generale aveva chiesto la condanna a dieci anni e cinque mesi di reclusione per presunti illeciti nella gestione dei progetti d’accoglienza dei migranti, ma la corte d’appello presieduta dalla giudice Elisabetta Palumbo ha ridotto in maniera significativa la pena e l’ha sospesa con la condizionale, mettendo fine a una vicenda molto dolorosa per l’ex sindaco, diventato famoso in tutto il mondo per la sua idea di ripopolare i paesi abbandonati delle aree interne calabresi costruendo centri d’accoglienza per richiedenti asilo e sostenendo attività lavorative.