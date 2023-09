Il primo è un film che isola un momento particolare della vita di Enzo Ferrari, quando, nel 1957, la sua società era prossima alla rovina e la risolleva con vero genio. Vi entrano squarci sensibili, anche se un po’ di maniera, dell’Italia degli anni cinquanta, povera ma esplosiva per energia e speranze. Tuttavia un eccesso di agiografia e didascalismo tolgono in parte forza all’opera; il secondo è invece un thriller ispirato ad un fatto vero in cui il serial killer veicola un discorso femminista e gender; l’idea e la sceneggiatura sono davvero originali e ci si potrebbe aspettare la potenza visiva degna di un grande film, se non di un capolavoro, ma purtroppo questo non avviene.

Inizia più che bene il Concorso di questa ottantesima edizione della Mostra di Venezia, anche se non tutto ci ha convinti allo stesso modo. Vero in particolare per gli ultimi due titoli presentati, interessanti ma diseguali: Ferrari di Michael Mann e Dogman di Luc Besson .

Satira allucinata e visionaria che immagina Augusto Pinochet come un vampiro in grave crisi esistenziale, stanco di vivere da duecentocinquanta anni e deciso a smettere di bere sangue perché non sopporta di passare alla storia come un ladro, è girata in un bianco e nero elegante, anzi scintillante: la fotografia rivela un grande livello di qualità compositiva dell’immagine che fa quasi da contrappunto a certe situazioni e rappresentazioni volutamente grossolane, al grottesco esibito.

Ma è soltanto la rappresentazione a renderli grotteschi o Pinochet e famigliari lo sono intrinsecamente? Una delle tante qualità di questo film sfrontato e impertinente è che, tra le righe ma neanche troppo, riesce a suscitare questo interrogativo. La farsa surrealista del regista cileno fa uso della figura di una giovane e seducente contabile – in realtà una credente invasata giunta per indagare sulla presunta essenza satanica dell’ex dittatore – per snocciolare e ricordare al grande pubblico, approfittando di Netflix, le innumerevoli nefandezze di Pinochet e della sua famiglia. Larraín sembra dirci che questi vogliono mantenere il paese (dove la destra nostalgica è scatenata contro la nuova costituzione) in un’eterna sospensione d’ingiustizia, di non compiuto rinnovamento, forse in un limbo come quello rarefatto in cui vivono i membri della famiglia: un universo parallelo fatto di vestigia risibili quanto i suoi occupanti – i figli non sono certo simpatici ma nemmeno veramente antipatici, piuttosto degli incapaci, come dice lo stesso Pinochet, insipidi e insulsi – in El conde non si fa altro che contare (questa la traduzione letterale del titolo) soldi e proprietà nascoste, le quali paiono francamente infinite.

Degli eccidi spietati e della sospensione brutale di ogni diritto umano certo si parla, ma prima di tutto si fanno i “conti in tasca” al generale. E l’apparizione della Thatcher in quanto vampiro-madre, evidente riferimento al Cile come territorio-laboratorio (fallito) delle sperimentazioni liberiste, viene a coronare il tutto. Generatrice di notevoli visioni, soprattutto aeree ma non soltanto, e di lente quanto eleganti carrellate in avanti e indietro nel labirinto sospeso tra le nebbie, dispiace molto che quest’opera preziosa vada direttamente su Netflix dal 15 settembre senza alcun passaggio per le sale.

Contro la retorica militarista

Altro film avvolto nelle nebbie, altro film che rappresenta un limbo, è il non meno inatteso titolo italiano che ha aperto il festival, Comandante di Edoardo De Angelis, davvero una bella sorpresa. Se ovviamente la sua produzione è stata imbastita ben prima del governo di Giorgia Meloni (anzi è stato concepito durante il primo governo Conte), il caso vuole che il film arrivi in sala a poco meno di un anno dall’entrata in carica della presidente del consiglio. La presenza alla cerimonia di apertura del vicepremier Matteo Salvini pare improvvida, frutto di una lettura superficiale del film o del tentativo un po’ maldestro di metterci il cappello sopra per cercare di sviarne il significato scomodo.

Questo perché il film di De Angelis è un cavallo di Troia che ne contiene altri e sovverte la retorica militarista, mettendo in scena un evento grave della seconda guerra mondiale che ha al centro un uomo nobile, anche se poi la storia stabilirà che era dalla parte sbagliata.