Il 5 ottobre il consiglio dei ministri ha approvato la modifica dei cosiddetti decreti sicurezza o decreti Salvini, due leggi volute dall’ex ministro dell’interno e leader della Lega Matteo Salvini tra il 2018 e 2019, che hanno modificato profondamente le norme sull’accoglienza dei richiedenti asilo, quelle sul soccorso in mare, sulla cittadinanza e sull’asilo in Italia. A lungo il Partito democratico ha chiesto la modifica delle due leggi, incontrando delle resistenza da una parte degli alleati di governo (il Movimento 5 stelle) che avevano sottoscritto i decreti nel primo governo Conte. Le due norme erano inoltre state approvate a larghissima maggioranza nel parlamento, che in alcuni casi aveva addirittura reso più estreme le misure, come nella parte sulle multe alle navi delle ong che compiono soccorsi nel Mediterraneo. Le modifiche ai due decreti erano pronte da luglio, ma sono state approvate dal consiglio dei ministri solo dopo le elezioni regionali di fine settembre. La materia di cui si occupano le due norme è vasta: va dalla riforma della legge sulla cittadinanza alla gestione dell’ordine pubblico nelle manifestazioni, e le modifiche intervengono in maniera disomogenea su alcune parti. Di fatto attraverso la modifica, senza l’abrogazione, il governo ha neutralizzato o riformato le due leggi. Per esempio sono state modificate in maniera radicale le parti sull’accoglienza, con il ripristino di una forma di protezione umanitaria e del sistema di accoglienza diffuso, mentre su altri punti come il soccorso in mare è rimasto in piedi l’impianto del decreto Salvini, anche se il principio della criminalizzazione del soccorso in mare è stato di fatto reso inefficace. Nei suoi rilievi al decreto, il capo dello stato Sergio Mattarella aveva chiesto di diminuire le ammende, rendendole proporzionali alla violazione, ma le modifiche sono andate oltre i rilievi del presidente, perché hanno reso il procedimento penale e non solo amministrativo. Inoltre non è più prevista la confisca della nave, a condizione però che i salvataggi siano comunicati alle autorità italiane e nel caso di navi straniere al proprio paese di appartenenza. Tuttavia nell’ultimo anno il decreto sicurezza bis non è stato mai applicato, nonostante le navi umanitarie siano state bloccate in lunghi stand-off, prima che gli fosse assegnato un porto di sbarco. In questa parte del decreto si è lavorato molto sul testo, di fatto per neutralizzare la norma pur tenendola in piedi nell’impianto originario. Questo punto è stato senza dubbio quello su cui il braccio di ferro tra i due partiti al governo è stato più serrato, visto che una parte dei cinquestelle ha avuto sempre posizioni vicine a quelle della Lega sul soccorso in mare. Molte critiche alle modifiche sono arrivate sulla parte che riguarda la riforma della legge sulla cittadinanza: il decreto Salvini ne allungava i tempi per l’ottenimento per gli stranieri naturalizzati in Italia, portandoli da due a quattro anni. Le modifiche riducono i tempi a tre anni, ma non riportano il testo alla sua formulazione originaria, né lo migliorano ulteriormente. Ulteriori critiche anche sulle modifiche alla parte dei decreti che riguardano la gestione dell’ordine pubblico e l’introduzione di daspo per chi vende stupefacenti fuori dai locali. Il nuovo decreto immigrazione è strutturato in dodici articoli, dovrà essere convertito in legge dal parlamento che potrà apportare ulteriori modifiche in sede di discussione.

Protezione speciale

Si ripristina di fatto un permesso di soggiorno per motivi umanitari che era previsto dal Testo unico sull’immigrazione del 1998, ma si chiamerà “protezione speciale”. Questo tipo di permesso verrà concesso agli stranieri che presentano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o “risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. La protezione avrà la durata di due anni e non sarà una mera estensione dei permessi per casi speciali introdotti dal primo decreto sicurezza (legge 132/2018). La protezione speciale e altre forme di protezione diventano convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti”, i permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza minori”. L’articolo 1 del decreto introduce inoltre un nuovo principio di non respingimento o rimpatrio verso uno stato in cui i diritti umani siano violati in maniera sistematica e inoltre impedisce di rimpatriare chi ha una vita consolidata in Italia. “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, è scritto nel testo. “Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno stato – prosegue il testo – qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.

Soccorso in mare

Nell’articolo 1 del nuovo decreto si affronta anche il punto più critico e divisivo per il governo: quello del soccorso in mare. Rimane in piedi il principio secondo cui il ministro dell’interno, in accordo con il ministro della difesa e dei trasporti, informando il presidente del consiglio, può vietare l’ingresso e il transito in acque italiane a navi non militari. Tuttavia se queste navi hanno effettuato soccorsi seguendo le convenzioni internazionali, hanno comunicato le operazioni alle autorità competenti (e nel caso di navi straniere al loro stato di bandiera), questo comma non può essere applicato. Se avviene la violazione, inoltre, deve intervenire un magistrato ad appurarlo e al termine di un processo penale possono essere inflitte multe che vanno da 10mila a 50mila euro. L’ammenda amministrativa, che arrivava fino a un milione per chi avesse salvato i migranti in mare, è diventata una multa applicabile solo al termine di un processo penale. Non è più previsto il sequestro della nave.

Registrazione anagrafica

Viene inoltre eliminato il divieto di registrazione alle anagrafi comunali dei richiedenti asilo, a cui sarà rilasciato un documento di identità valido per tre anni. Su questo punto era intervenuta anche la consulta, che a luglio aveva definito incostituzionale la norma che vietava l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, in seguito di ricorsi presentati da molti richiedenti asilo in tutta Italia.

Riduzione dei tempi di trattenimento nei Cpr

Gli stranieri che sono trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati, con il nuovo decreto potranno esserlo fino a un massimo di 90 giorni (precedentemente potevano essere trattenuti per un massimo di 180 giorni), con una possibile proroga di ulteriori trenta giorni per coloro che provengono da paesi con cui l’Italia ha accordi di rimpatrio. In questo caso si ritorna a una situazione precedente a quella dell’approvazione del decreto sicurezza. È introdotta però la flagranza in differita per chi organizza proteste e danneggiamenti all’interno dei Centri per il rimpatrio, questa norma non era presente nel decreto sicurezza.

Sistema di accoglienza

Il sistema di accoglienza Sprar/Siproimi cambia ancora una volta nome e diventa Sistema di accoglienza e integrazione, di fatto viene ripristinato il sistema di accoglienza diffuso gestito dai comuni come sistema prioritario a cui accedono anche i richiedenti asilo e non solo i casi più vulnerabili, i minori e i beneficiari di protezione internazionale. Inoltre vengono distinti i servizi di primo livello per i richiedenti protezione internazionale, che includono l’accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, i corsi di lingua italiana, e i servizi di orientamento legale e al territorio, dai servizi di secondo livello che hanno come obiettivo l’integrazione e includono l’orientamento al lavoro e la formazione professionale. L’adesione al sistema che è gestito dai comuni, sarà sempre su base volontaria e non è prevista nessuna soppressione del sistema prefettizio di accoglienza, quello che ha dato vita ai Centri di accoglienza straordinari (Cas), al centro di scandali per le condizioni di vita al di sotto degli standard minimi.

Cittadinanza

L’attesa massima per la richiesta della cittadinanza fatta da uno straniero naturalizzato in Italia passa da quattro a tre anni. Prima del decreto Salvini era fissata a due anni. Non è abrogata la norma che prevede la revoca della cittadinanza in caso si commettano reati legati al terrorismo, solo per chi la cittadinanza l’ha acquisita.

Le reazioni alle modifiche

Il ministro per il sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano parla di modifiche sostanziali: “Quando si recupera un ritardo sui diritti o si corregge un errore non bisogna mai esultare, rimuovere l’obbrobrio dei decreti Salvini era un atto dovuto e ci abbiamo messo anche troppo tempo per farlo”. Per Provenzano le modifiche in particolare sulla protezione umanitaria e sul sistema di accoglienza sono sostanziali. La pensano così anche i deputati del Partito democratico Matteo Orfini e Giuditta Pini che hanno commentato in maniera entusiasta l’approvazione delle modifiche ai decreti. Pini ha detto: “Finalmente potremo discuterne in parlamento e migliorare i decreti sicurezza. In questi 14 mesi, i decreti hanno fatto danni enormi. Molte cosa ancora sono da sistemare, ma almeno da oggi possiamo iniziare a farlo”. L’ex ministro dell’interno Matteo Salvini parla di modifiche peggiorative: “Si torna alla mangiatoia, si torna alla pacchia, per scafisti, trafficanti e finte cooperative. Non penso sia quello di cui ha bisogno il paese”. Le associazioni e gli esperti evidenziano i passi in avanti della riforma, ma anche i chiaroscuri. Gianfranco Schiavone dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) giudica positivamente le modifiche nel loro complesso: “Sono modifiche sostanziali, la più importante riguarda la protezione speciale, ex protezione umanitaria. In questo caso c’è il ripristino di una terza forma di protezione in linea con la costituzione e inoltre viene specificato un nuovo obbligo che è un cambiamento profondo anche culturale che è il divieto di espulsione in caso di violazione di diritti umani nel paese di origine, ma anche in base al livello di integrazione raggiunta in Italia. Non si potrà rimpatriare, salvo motivi di sicurezza nazionale, chi ha una vita strutturata in Italia. Questo è un passo in avanti enorme”. Per Action Aid la valutazione è più tiepida, perché le modifiche non segnano una discontinuità con “l’approccio securitario” delle norme Salvini. “Tra le novità positive del testo: la protezione speciale che ripristina i livelli di protezione che erano legati alla cosiddetta umanitaria, la convertibilità di permessi di soggiorno preesistenti e la possibilità di ospitare nel circuito a titolarità pubblica di microaccoglienza diffusa, nuovamente, anche i richiedenti asilo. Da segnalare subito però la perplessità sulla divisione tra rifugiati e richiedenti asilo per l’accesso ai servizi di integrazione nel sistema di accoglienza in capo ai comuni e la necessità di rivedere presto il capitolato di gara che disciplina centri governativi e straordinari, di cui vengono ripristinati i servizi (Cas)”. Per Action Aid sono ancora diversi gli aspetti fortemente critici che restano del vecchio impianto dei decreti sicurezza: “Oltre alle multe alle ong e alla criminalizzazione del soccorso in mare, almeno due punti sono emblematici:

l’iter che scatta al momento dell’ingresso delle persone straniere e l’altro per le persone straniere che invece sono radicate sul territorio da anni. Da un lato infatti le procedure accelerate e di frontiera sono ancora lì e rischiano di perpetuare prassi al limite del diritto e spesso informali, sottratte allo sguardo e alla possibilità di monitoraggio della società civile. Dall’altro il fatto che non si sia neanche tornati ai 24 mesi per l’esame della domanda di cittadinanza – come da legge vigente prima del 4 ottobre 2018 – mostra un atteggiamento non concretamente riformatore rispetto al primo governo Conte”. Per Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell’Arci, le modifiche sono nettamente positive: “Il decreto legge, oltre a cancellare alcune delle norme ingiuste contenute nei due decreti Salvini, introduce alcuni elementi di novità importanti. Tra questi la possibilità di convertire in lavoro molti permessi di soggiorno temporanei: una modifica rilevante, seppur limitata ad alcune tipologie, perché supera la logica dell’incomunicabilità tra i titoli di soggiorno temporanei e quello per lavoro”. Gianni Rufini di Amnesty International sulla stessa linea: “In termini generali, sebbene con tanto ritardo, apprezziamo che si sia proceduto alla revisione di norme che in molti casi erano state smentite dalla stessa magistratura, come nel caso del divieto di iscrizione anagrafica, e che si siano voluti superare i rilievi minimi espressi a suo tempo dal presidente della Repubblica“. Ma in particolare sulle multe alle ong e sulla gestione dell’ordine pubblico si esprime perplessità: “Al contrario, desta molta preoccupazione la riformulazione della norma relativa alle sanzioni. Contestiamo l’idea che si debba rispettare il requisito della non violazione del codice della navigazione per non incorrere in multe e carcere: come nell’ipotesi di un intervento di una nave di soccorso in aree di competenza italiana che non rispettasse le disposizioni impartite, ad esempio forzando per necessità un blocco navale. Salvare vite umane non dovrebbe essere considerato reato in alcuna circostanza. Per quanto riguarda, infine, le norme di inasprimento per il reato di rissa e quelle sul Daspo urbano, elaborate anche sulla scia emotiva dei gravissimi fatti di Colleferro, crediamo che sarebbe adeguato investire sulla promozione dei valori del rispetto e della non discriminazione e sul contrasto alla cultura dell’odio sociale, più che nel solo innalzamento delle pene”. Valentina Brinis dell’ong Open Arm chiede maggiore discontinuità sul soccorso in mare: “Per quanto concerne il tema del soccorso in mare è stato messo per iscritto un comportamento già da noi attuato, come la segnalazione al centro di coordinamento marittimo e allo stato di bandiera. Non vediamo, però, alcun segnale di cambiamento rispetto al tema delle multe. La loro entità è certamente diminuita, ma il fatto di mantenerle manda un messaggio politico molto pericoloso continuando a screditare e colpevolizzare l’operato delle ong. È su questo punto che avremmo voluto vedere una maggiore discontinuità”. Per Paolo Naso delle chiese evangeliche invece sono stati fatti passi avanti relativamente al soccorso in mare, “perché viene ribadito il divieto dei respingimenti, ma resta imprecisato e forse ambiguo il meccanismo di contatto con i paesi tenuti a garantire l’accoglienza. Non si precisa infatti quale debba essere il comportamento delle ong di fronte al silenzio dei centri di coordinamento navale dei paesi tenuti ad accogliere i profughi, almeno al momento dello sbarco. Troppo spesso abbiamo registrato il silenzio o il rimpallo di responsabilità mentre a bordo si vivevano vere emergenze umanitarie. Chiediamo pertanto che questi aspetti vengano chiariti e precisati nel corso del dibattito parlamentare”. Per Patrizio Gonnella dell’associazione Antigone l’uso del daspo per colpire le risse e lo spaccio al di fuori dei locali, va nella direzione di far diventare amministrativi procedimenti che dovrebbero essere penali. “Il daspo è uno strumento che viene messo nelle mani delle autorità di polizia ed è meno garantista degli strumenti nelle mani di un giudice. Anche se i fini sono nobili, cioè quella di contrastare la violenza e la diffusione degli stupefacenti, mi pare che non sia questa la direzione perché non affronta il problema culturale e sociale di questo tipo di fenomeni, si usa solo lo strumento della repressione, con l’aggravante della mancanza delle garanzie giurisdizionali”. Molto critici gli Italiani senza cittadinanza, l’associazione di figli di cittadini stranieri nati o cresciuti in Italia, sulle norme che riguardano la cittadinanza: “Prima dei decreti sicurezza la durata massima delle nostre pratiche di cittadinanza per legge era di due anni, ora diventerà di tre anni. A viverlo direttamente sulla pelle non ci sembra un miglioramento da festeggiare. Si deve fare molto di più. Anche perché già aspettiamo molti anni e continuiamo a dover dimostrare requisiti molto difficili per dei giovani italiani, come anni di reddito sufficiente. E se poi la richiesta ci viene bocciata, anche solo per un buco di residenza di qualche giorno quando eravamo ancora bambini o adolescenti, dobbiamo ricominciare da capo con la difficilissima e costosa raccolta di tutti i documenti necessari dal Paese di origine, anni di reddito e residenza ferrea. Ad ogni rifiuto ci ritroveremo così a dover aspettare altri tre anni”.