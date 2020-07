Il 9 luglio la corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che esclude i richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica, abolendo una delle parti più contestate della prima legge Salvini sull’immigrazione, considerata una specie di bandiera dall’ex ministro dell’interno. Per la consulta il cosiddetto decreto sicurezza viola l’articolo 3 della costituzione, cioè quello che sancisce l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. E questo per due motivi: è “irrazionale”, perché non serve a controllare il territorio che è la finalità dichiarata dal decreto, e poi “per l’irragionevole disparità di trattamento” dei cittadini, visto che rende più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi.

L’iscrizione anagrafica è necessaria infatti per il rilascio del certificato di residenza e del documento d’identità, ma anche per l’accesso ad alcuni servizi sociali. Così a quasi due anni dall’approvazione di quella norma, la corte costituzionale sancisce quello che esperti, amministratori locali e sindaci avevano affermato da tempo. In molti, soprattutto i sindaci, si sono mobilitati nel corso del tempo per contestare o addirittura disattendere la norma. I tempi della giustizia sono lunghi, ma i tempi della politica sembrano essere ancora più lunghi. Nonostante anche il presidente della repubblica Sergio Mattarella avesse presentato al parlamento diversi rilievi, le norme, che sono state approvate con una larga maggioranza in parlamento tra il 2018 e il 2019, non sono state ancora modificate, né abolite.

Nel governo e nella maggioranza continuano le discussioni per cambiare le due leggi: il 9 luglio la ministra dell’interno Luciana Lamorgese ha presentato ai partiti di maggioranza la bozza sulle modifiche. Tra i punti su cui ci sarebbe un accordo tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico c’è il ripristino di una sorta di protezione umanitaria, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che cambierà nome e diventerà un permesso per protezione speciale. E poi il recupero del sistema di accoglienza diffuso basato sui piccoli numeri, lo Sprar. Mentre sul decreto sicurezza bis che riguarda il soccorso in mare ci sarebbero più divisioni. In ogni caso il decreto di modifica dovrebbe arrivare a settembre, dopo le elezioni regionali che si terranno il 20-21 settembre.

“Stiamo lavorando per chiudere il testo, sicuramente in tempi brevi. Oggi è soltanto la terza riunione che facciamo, abbiamo fatto passi avanti, c’è convergenza su tanti punti, ma su provvedimenti complessi c’è la discussione ma poi c’è sempre un punto di contatto, la mediazione è importante. Credo che arriveremo a tempi brevi alle modifiche in tema di immigrazione, che potrebbero andare anche oltre alle osservazioni della presidenza della repubblica: potrebbero riguardare il sistema di accoglienza, la protezione in casi da valutare come la protezione umanitaria”, ha detto Lamorgese parlando ad Agorà Estate su Rai 3 il 9 luglio. Ecco nel dettaglio cosa prevede la bozza di modifica visionata da Internazionale.