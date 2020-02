Il decreto Salvini ha favorito il “business dell’accoglienza”

Grandi centri di accoglienza nelle mani di pochi enti gestori che in alcuni territori esercitano un vero e proprio monopolio: è quanto emerge dall’ultima parte del rapporto di Action Aid e di Openpolis, pubblicato il 16 febbraio, sugli effetti del primo decreto sicurezza entrato in vigore nell’ottobre del 2018, fortemente voluto dall’ex ministro dell’interno Matteo Salvini. Il decreto, seguito da un nuovo capitolato di gara di appalto per la gestione dei centri di accoglienza, ha previsto un taglio considerevole della spesa e si è passati dai famosi 35 euro al giorno per persona a 19/21 euro al giorno per persona, un taglio che ha determinato un boicottaggio delle gare d’appalto da parte di molti enti gestori, che hanno denunciato l’insostenibilità del sistema.

Mentre a palazzo Chigi il 17 febbraio si discute di come cambiare i due decreti che portano il nome dell’ex ministro dell’interno, continuano a uscire rapporti sugli effetti nefasti delle due norme sull’immigrazione approvate dallo scorso esecutivo. La riforma, proposta al governo dalla ministra Luciana Lamorgese, dovrebbe riguardare il ripristino di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che si dovrebbe chiamare permesso speciale, le norme sulla cittadinanza e l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, ma sembrerebbe che non ci siano invece riforme in vista per quanto riguarda il sistema di accoglienza ex Sprar/Siproimi, fortemente attaccato dallo scorso governo.

Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, nato intorno al duemila, è sempre stato caratterizzato da un doppio binario: da una parte il sistema di accoglienza ordinario gestito dai comuni (ex Sprar, ora Siproimi), dall’altra il sistema straordinario (i centri di accoglienza straordinaria, Cas) gestito dalle prefetture, che è sempre stato preponderante: in Italia il 73 per cento dei richiedenti asilo vive in un Cas. Le differenze fondamentali sono due: il tipo di servizi offerti a fronte della spesa che è identica e le regole che i due sistemi seguono.

Il sistema ex Sprar/Siproimi (che dal 2019 accoglie solo chi ha già ottenuto la protezione e i minori) è sottoposto a una rendicontazione più rigida, standard di qualità più alti, offre servizi più articolati ed è gestito dagli enti locali che sono obbligati a spendere tutti i fondi ricevuti nel progetto, senza poter fare profitti. I Cas invece sono centri gestiti da privati, che ricevono i finanziamenti direttamente dal ministero dell’interno, di solito concentrano i richiedenti asilo in grandi strutture, con bassi standard di accoglienza e senza alcun obbligo di rendicontazione delle spese.

Dal 2014 si era deciso d’investire sul sistema ex Sprar sia perché sembrava quello più efficace dal punto di vista dell’integrazione dei richiedenti asilo sia perché dotato di un meccanismo di controllo e coordinamento nazionale che evitava anomalie e la penetrazione della criminalità. Dal 2019, tuttavia, con l’entrata in vigore del primo decreto Salvini che prevede il ridimensionamento del sistema ex Sprar, la tendenza si è invertita e il sistema straordinario è diventato ancora più preponderante rispetto a quello ordinario, soprattutto in alcuni territori.

Esclusi gli enti non profit

“Il nuovo modello di accoglienza, per come emerge dalle regole e dal taglio dei costi previsti dal nuovo capitolato, penalizza l’accoglienza diffusa e privilegia i centri di grandi dimensioni e i grandi gestori”, afferma il rapporto di Action Aid e di Openpolis. Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell’Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) e presidente del Consorzio italiano di solidarietà di Trieste, spiega che le regioni italiane hanno reagito in maniera molto disomogenea alle nuove regole: “Ci sono molte differenze tra i territori perché per fortuna in Italia c’è stato per tantissimi anni un percorso di consolidamento dell’approccio dell’accoglienza diffusa”.

Nelle zone in cui invece non si era ancora imposta l’accoglienza diffusa, il decreto sicurezza ha avuto un effetto rapido e dirompente: “Dove il sistema (ex Sprar) era fragile, dove convivevano nello stesso territorio una maggioranza di grandi centri a bassi standard e una minoranza di programmi di accoglienza diffusa con elevati standard di qualità, questi ultimi sono molto velocemente diminuiti, perché fagocitati e assorbiti dal modello dominante che ha rapidamente preso il sopravvento”.

Il nuovo capitolato ha previsto tagli importanti alla spesa per i centri straordinari e questo ha favorito gli enti gestori che hanno una maggiore capacità economica, le aziende e più in generale gli enti profit. Molti gestori hanno deciso di non partecipare ai bandi di gara per protesta, mandandoli deserti, ma in molti casi i più grandi e quelli profit hanno invece partecipato, accettando condizioni peggiorative, a scapito dei servizi offerti. L’attuale governo, attraverso una circolare del 4 febbraio, ha annunciato un’interpretazione migliorativa del nuovo capitolato, annunciando di portare la cifra stanziata dai 19/21 euro per persona ai 24 euro per persona al giorno. Per le organizzazioni dell’accoglienza che hanno boicottato i bandi di gara dopo il nuovo capitolato, l’interpretazione della circolare di Lamorgese non è sufficiente perché non incide sulla qualità dei servizi offerti e si pone in continuità con le regole del capitolato voluto da Salvini.