Quando gli chiedo come si trova a Roma, risponde quasi di getto: “Ogni venti minuti penso che vorrei scappare da questa città, soprattutto mentre sono in motorino in mezzo al traffico. Ogni ora invece penso che tutto sommato mi piace, che non potrei fare il mio lavoro da nessun’altra parte. Sono di Milano, ma mi considero un comico della scuola romana. Oggi la capitale è la città più importante per la stand up comedy in Italia, quella con i comici più bravi e il pubblico più difficile da conquistare. A Milano però viene a vederti più gente e ti pagano di più”.

C’incontriamo a Roma di fronte all’Angolo cottura, una trattoria in via Dulceri, una strada che dal quartiere Pigneto arriva fino a Torpignattara. Ravenna scende dal motorino con il cappello di lana e gli occhiali da sole. “Ti scoccia se fumo una sigaretta prima di entrare?”, dice, prima di tirare fuori le cartine e il tabacco. Mi chiede quasi subito: “Di dove sei?”. Forse gli viene quasi automatico farlo quando incontra una persona per la prima volta. Succede spesso anche durante i suoi spettacoli: per coinvolgere gli spettatori chiede alle persone nelle prime file da dove vengono e che lavoro fanno.

Oltre a salire sul palco, Ravenna conduce due podcast molto popolari: Cachemire , creato insieme a un altro comico, Edoardo Ferrario, in cui esplora temi di attualità e intervista persone del mondo dello spettacolo, e Taq. Tutti allenatori qui , in cui insieme a Daniele Tinti analizza la settimana sportiva in 45 minuti. E poi molti lo conoscono perché nel 2021 è stato uno dei concorrenti della prima stagione di LOL .

Luca Ravenna, milanese trapiantato a Roma dal 2006, è uno dei più bravi, se non il più bravo, a fare stand up comedy in Italia. Il suo tono confidenziale, a volte sboccato, a tratti sembra quello di uno che scherza con gli amici. Ma ascoltandolo attentamente, si capisce che la sua scrittura è molto più raffinata di quello che sembra. Certi passaggi ti fanno ridere di pancia, altri sono puro surrealismo. E il pubblico è costantemente coinvolto, sfidato, diventa parte integrante dello spettacolo. Diventa difficile capire quando improvvisa e quando ha preparato il monologo nei minimi dettagli.

Entriamo all’Angolo cottura e Ravenna si toglie il cappello, mostrando i capelli castani arruffati. Ci sediamo e ordiniamo. Gli chiedo dei suoi esordi. “Ho fatto le mie prime date nel 2014. Prima facevo l’autore (negli anni ha lavorato con i The Pills, ma anche per programmi della Rai come Quelli che il calcio, ndr). Solo che in quel periodo a Roma non c’erano serate open mic, come si chiamano in gergo quelle in cui ognuno può salire sul palco ed esibirsi. Le facevano solo all’Oppio Caffè, un locale vicino al Colosseo, e le organizzavano tre comici: Saverio Raimondo, Francesco De Carlo e Edoardo Ferrario. Una sera, proprio parlando con De Carlo, lui mi ha detto: ‘sali sul palco anche tu’”.

Poi dal 2015 le cose sono cambiate: “Anche nelle altre città hanno cominciato a esserci degli spettacoli di stand up comedy. Nel 2018 ho fatto il mio primo tour in giro per l’Italia, ed è andato bene. La cosa che ha davvero cambiato il destino della stand up comedy nel nostro paese in realtà è stato YouTube: per noi comici, che vedevamo i video di quelli statunitensi e potevamo trovare delle fonti d’ispirazione, e per il pubblico, che ci scopriva”.

Mentre mangia un piatto di rigatoni con la pajata, Ravenna spiega: “L’ultimo tour è andato molto bene: ho fatto trentamila spettatori in Italia e duemila in sette date all’estero. Di solito quando nella sala ci sono dalle cinquanta persone in su mi viene sempre un po’ di ansietta, ma se il testo è rodato di solito non ho brutte sorprese. Sono contento di come stanno andando le cose, ma mi mancano le serate di prova con poche persone. Ogni tanto le faccio ancora, chiamo io direttamente i gestori dei locali e mi faccio invitare. I teatri e i piccoli locali sono due realtà fondamentali: una è un punto d’arrivo, ma dell’altra non ne puoi fare a meno”.