Ora una nuova proposta di legge potrebbe arrivare anche in Italia (ne era stata annunciata una nel 2016, che però non ha avuto seguito) per iniziativa dell’Alleanza verdi e sinistra (Avs). Si tratterebbe di due giorni di congedo al mese, in aggiunta ai giorni di malattia già previsti dai contratti nazionali di lavoro, di cui potrebbe usufruire chi ogni mese deve affrontare crampi dolorosissimi, nausea, diarrea, crollo della pressione e altri disturbi invalidanti.

La Spagna è il primo paese occidentale ad adottare il cosiddetto congedo mestruale, ma non è il primo in assoluto. I paesi dell’Asia orientale sono arrivati con anticipo sul resto del mondo: in Cina, Corea del Sud, Giappone, Taiwan e Vietnam è già possibile usufruire di questa tutela.

Tra le tante sorprese della politica internazionale, una delle più inattese è la metamorfosi della Spagna da paese machista a frontiera del progresso in materia di diritti civili e sociali. Il 16 febbraio 2023 il parlamento spagnolo ha approvato in via definitiva la Legge organica per la tutela dei diritti sessuali e riproduttivi e la garanzia dell’interruzione volontaria della gravidanza , che tra i vari provvedimenti introduce anche un congedo di tre giorni, sovvenzionato dallo stato, per chi soffre di dismenorrea, il termine che identifica la sofferenza causata dalle mestruazioni.

La proposta di legge firmata dai parlamentari di Avs prevede tutele sia per chi studia sia per chi lavora, ma è destinata a scontrarsi con diversi ostacoli, prima di tutto culturali, a partire dal tabù che circonda le mestruazioni e, più in generale, il funzionamento dei corpi Afab (Assigned female at birth, assegnati al genere femminile alla nascita). Un tabù sintomatico della misoginia di cui è intrisa la cultura patriarcale e che rende difficile affermare il diritto a una medicina di genere che metta quei corpi al centro della ricerca clinica e farmacologica.

Già da un po’ si registra movimento intorno a questo tema: a gennaio del 2023, la Rete degli studenti medi del Lazio ha ripreso un’iniziativa autonoma del liceo Nervi di Ravenna che permette alle studenti che hanno patologie associate al ciclo come vulvodinia, endometriosi e dismenorrea di assentarsi da scuola senza che queste assenze siano conteggiate alla fine dell’anno e finiscano per esporle al rischio di una bocciatura. La richiesta degli studenti laziali è di applicare questo modello a tutte le scuole della regione.

Se vuoi la parità devi soffrire più di un uomo. Non meno. Non uguale. Di più

Un articolo pubblicato sul Journal of Women’s Health nell’agosto del 2019 riporta che almeno il 70 per cento delle donne tra i 15 e i 25 anni soffre di dismenorrea, percentuali che tendono poi a decrescere con l’età, assestandosi intorno al 25 per cento. Una sofferenza che causerebbe, secondo altri studi, una perdita di circa nove giorni di lavoro o studio all’anno: nei casi più gravi, i giorni di malattia riconosciuti non sono sufficienti per coprire le assenze causate da un fenomeno che si verifica puntuale una volta al mese, per molti anni.

Eppure non sono poche le persone – uomini e donne – che pensano che un congedo specifico per i disturbi mestruali sarebbe un arretramento per la parità, come se venire incontro a un problema fosse di per sé disdicevole. Esiste un’idea diffusa dell’esperienza femminile in cui la sofferenza è parte dell’essere donna.

Saper sopportare, tenere duro e resistere (a qualsiasi cosa: dolore fisico e psicologico, ma anche alle ingiustizie, alle discriminazioni, alle molestie) è una dimostrazione di forza per quello che per moltissimo tempo è stato chiamato “il sesso debole”: stringere i denti e andare a lavorare anche se i crampi ti impediscono di stare dritta e un assorbente dura al massimo un’ora e mezza è considerato del tutto normale. Se vuoi la parità, insomma, devi soffrire più di un uomo. Non meno. Non uguale. Di più.

Il congedo mestruale non assicura un privilegio e non prevede l’assegnazione automatica di giorni di malattia a ogni mestruazione: offre piuttosto una copertura (peraltro, con ogni probabilità, ristretta alle lavoratrici dipendenti) di cui è possibile avvalersi quando se ne ha bisogno, sfruttando anche la possibilità di ricorrere al lavoro da remoto, che abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia.