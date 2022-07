La vulvodinia è una sindrome neuropatica che colpisce i nervi della vulva. Ne soffre una donna su sette, ma è ancora poco conosciuta e le pazienti impiegano anni per avere una diagnosi corretta. In Europa un ginecologo su due non è in grado di riconoscerla.

Nell’ottobre del 2021 ci sono state manifestazioni in tutta Italia per l’inserimento di questa malattia nei livelli essenziali di assistenza del sistema sanitario nazionale. Ad oggi, infatti, le spese per curarsi sono totalmente a carico delle donne che soffrono di questa patologia. Nella primavera del 2022 è stata depositata in parlamento una proposta di legge che punta a inserire la vulvodinia nella lista delle malattie croniche o invalidanti.

Il video di Angela Tullio Cataldo.