Lunedì 27 luglio arriva in aula alla camera dei deputati il disegno di legge Zan contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere e identità di genere, che prende il nome dal suo relatore, il deputato del Partito democratico, Alessandro Zan. Il ddl (un testo che unifica cinque diverse proposte di legge) dovrebbe essere discusso e approvato entro la prima settimana di agosto, per poi passare in senato per l’approvazione definitiva.

Attualmente il codice penale italiano punisce i reati e i discorsi di odio fondati su caratteristiche come la nazionalità, l’etnia o la religione (legge Mancino); con la legge Zan potranno essere puniti allo stesso modo i reati di discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

A differenza di molti paesi europei, in Italia non esiste una legge ad hoc che punisca le discriminazioni e i discorsi di odio contro persone lgbtq. Il primo tentativo di introdurre una legge contro l’omofobia risale al 1996, quando l’allora deputato di Rifondazione comunista Nichi Vendola presentò una proposta, che non fu approvata.

Una giornata nazionale

Il disegno di legge che arriva a Montecitorio il 27 luglio è il frutto della sintesi di cinque proposte di legge (Boldrini, Zan, Scalfarotto, Perantoni, Bartolozzi) in un testo unificato e ha l’obiettivo di estendere la normativa già esistente sui reati d’odio ad attacchi e comportamenti dovuti all’orientamento sessuale, al genere e all’identità di genere. La proposta di legge infatti prevede modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. E al decreto-legge 26 aprile 1993, numero 122 (noto come legge Mancino) che punisce l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o di nazionalità, modifiche all’articolo 90-quater del codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 luglio 2003, numero 215. La legge istituisce inoltre una giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, e inserisce misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno alle vittime.

Il testo unificato è stato adottato il 14 luglio 2020 dalla commissione giustizia della camera ed è ora pronto per la discussione e il voto in aula alla camera dei deputati. In commissione hanno votato a favore tutti i partiti della maggioranza di governo, Lega e Fratelli d’Italia hanno votato contro, definendo il ddl una “legge liberticida” e un “bavaglio alla libertà di espressione”, mentre Forza Italia non ha partecipato al voto “in segno di apertura”. Tramite la conferenza episcopale italiana (Cei), anche la chiesa qualche settimana fa si era schierata contro i ddl dichiarando che una legge contro l’omofobia “rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui più che sanzionare la discriminazione si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione”.