Bari è una città fatta di soglie, è facile capire dove un quartiere comincia e un altro finisce. Oltre il nucleo della città antica, i vicoli di Bari vecchia, le mura e il mare, una maglia quadrangolare di vie si estende fino alla ferrovia. È la Bari ottocentesca. Poi appare la città nuova, cresciuta nell’entroterra con le periferie pubbliche e inglobando frazioni già consolidate, che si è espansa in maniera scomposta, per interventi isolati e addizione di parti, ognuna chiaramente riconoscibile e con una sua identità.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destina a Bari e alla città metropolitana risorse cospicue per diversi progetti. Secondo Viesti, sarà una delle città europee che cambierà di più nei prossimi anni. “È un momento straordinario, potrebbe avvenire una trasformazione colossale, mai vista prima, già in corso in minima parte, ma il grosso è previsto fra tre, cinque anni”. Per esempio il progetto per nuovi percorsi di bus elettrici, il Bus rapid transit (Brt), finanziato con 160 milioni di euro, potrebbe cambiare completamente la mobilità.

La città è costellata di piccoli interventi e sono tante anche le grandi opere al via. Dal 2015 la giunta ha messo in campo una strategia di rigenerazione urbana fatta di tante azioni, materiali e sociali, per rafforzare la comunità. Adesso, con i grandi interventi come il Nodo verde ferroviario, il progetto di parco costiero Costa sud, nuovi percorsi di bus elettrici, la riqualificazione dell’ex Manifattura tabacchi, Bari potrebbe cambiare volto. Quello che ancora manca, per completare l’innovazione, è un nuovo piano urbanistico generale, il principale strumento di pianificazione che determina lo sviluppo di una città.

Viesti sottolinea le possibili criticità di questa pioggia di fondi e progetti: da una parte i rischi legati alle tempistiche imposte dal Pnrr (i progetti devono essere completati entro il 2026), dall’altra l’assenza di una strategia complessiva, di una visione di sistema, che leghi la grande quantità di interventi che devono prendere il via. Viesti è ottimista sulle capacità progettuali dell’amministrazione comunale, ma rileva una forte carenza sul piano della comunicazione e della partecipazione ai nuovi cambiamenti. “Dal punto di vista della capacità del comune di informare i cittadini di queste opere non siamo messi bene. I progetti non si trovano e c’è poca informazione. Io non ho ancora visto i percorsi di queste linee di bus rapido. Tra un paio di anni la città sarà invivibile per la quantità di cantieri”.

I progetti inclusi nel Pnrr dovrebbero integrarsi con interventi già previsti e in parte in corso, come quelli finanziati con i fondi della politica di coesione europea ( Fesr e Fse ) nell’ambito del Programma operativo nazionale città metropolitane 2014-2020 (Pon Metro) e del Programma operativo complementare città metropolitane 2014-2020 (Poc Metro). Il Pon Metro della città di Bari è finanziato con 86 milioni di euro e prevede numerosi interventi, sia fisici sia immateriali, come quelli per lo sviluppo economico e la coesione sociale. La strategia complessiva si chiama Bis, Bari innovazione sociale.

Per accompagnare la transizione, il comune ha messo in campo una strategia di rigenerazione urbana che punta a rafforzare la comunità sotto la guida di Carla Tedesco, assessora all’urbanistica dal 2014 al 2019. “Già dal 2015 abbiamo cominciato a lavorare sui servizi di prossimità, sull’idea di città dei 15 minuti, sulla connessione con l’area metropolitana, sulla qualità della vita”, spiega Alessandro Cariello, componente del gabinetto del sindaco per le politiche di riqualificazione urbana.

Bari vive di relazioni con il territorio circostante. I 41 comuni dell’area metropolitana, dove abitano oltre 1,2 milioni di persone, non sono gerarchicamente subordinati al capoluogo ma hanno proprie identità ed economie, su cui Bari non svolge una funzione di controllo. L’economia cittadina, storicamente legata al commercio e alla manifattura, ma anche all’edilizia, è oggi in transizione. Nel capoluogo pugliese hanno sede numerosi centri di ricerca e formazione, e la città sta attirando aziende che lavorano nel campo del digitale. Di più, da qualche anno sta vivendo un boom turistico.

Attraverso i nuovi programmi l’amministrazione vuole replicare questa esperienza, e promuovere la gestione condivisa dei beni comuni. Lavorare sulla città fisica non è l’obiettivo primario, ma lo strumento per attivare le comunità, spiega Cariello. Secondo Viesti, però, con il Pnrr l’innovazione sociale rischia di essere spiazzata dal cemento: il Pnrr non è un piano economico, ma un grande piano di opere pubbliche. Gli interventi potrebbero produrre effetti di tipo economico, per esempio migliorando la mobilità, ma il primo impatto è quello edilizio. “È comunque un dato positivo, vista la caduta fortissima degli investimenti pubblici negli anni dieci”.

Il comune ha individuato nove aree destinate a verde, ancora non realizzate, segnalate dai cittadini, e gliele ha affidate. Il programma è stato ideato come estensione dell’esperienza del parco Gargasole, uno spazio all’interno della ex Caserma Rossani, di proprietà del comune e dismessa negli anni novanta. La caserma era stata occupata da attivisti nel 2014 e riaperta con una biblioteca, una palestra, un orto. L’amministrazione ha sottoscritto un accordo con gli occupanti e ha avviato un percorso partecipativo per decidere il futuro dell’area. Nel 2017, in seguito a un avviso promosso dal comune, una parte è stata trasformata dai cittadini nel parco Gargasole.

Il bando Urbis, ancora una misura del Pon Metro, ha finanziato la creazione di 86 nuovi progetti di impresa sociale nelle aree più fragili della città attraverso contributi a fondo perduto. Sono nate ciclofficine, centri sportivi, lavanderie e orti sociali, portierati di prossimità. “Sono piccoli progetti pensati per fare rete, per promuovere il commercio di prossimità, l’innovazione culturale”. Ancora: il programma Rigenerazioni creative, avviato nel 2018, promuove l’attivazione e la cura di spazi abbandonati nei cinque municipi della città.

È nata Colibrì, una rete di undici biblioteche di quartiere, che offre anche servizi come un doposcuola. “È un presidio di prossimità, un luogo di riferimento”. In rete con le biblioteche, sono nati in tutti i quartieri “hub di innovazione sociale” e le Reti civiche urbane, finanziate con più di un milione di euro di fondi Poc Metro: dodici reti di associazioni che per 18 mesi hanno elaborato programmi di animazione culturale e sociale.

Uno degli interventi che potrebbe cambiare il volto di Bari, ma di cui si sa poco, è il Nodo verde. Il progetto risale a dieci anni fa, quando l’architetto Massimiliano Fuksas ha vinto il concorso bandito dal comune per rigenerare un’area di 78 ettari nel centro della città e ricucire i due quartieri divisi dalla stazione ferroviaria. “L’idea era coprire la stazione con una piastra alta poco meno di venti metri, quanto un edificio di cinque piani, su cui sarebbero stati piantati degli alberi”. Il primo lotto del Nodo, in corrispondenza della stazione di Bari, è uno dei “progetti pilota” del bando Pinqua (Programma innovativo qualità dell’abitare), per interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana, inseriti nel Pnrr, finanziato con cento milioni di euro. Gli altri due progetti Pinqua approvati, finanziati con solo 15 milioni di euro ciascuno, riguardano due quartieri di edilizia residenziale pubblica, San Pio e Santa Rita.

“È un intervento che ricuce le parti di città? È sostenibile dal punto di vista gestionale? È sensato?”, domanda Angela Barbanente, docente di urbanistica del Politecnico di Bari e assessora alla qualità del territorio della regione Puglia fino al 2015. La risposta, al momento, è negativa. “Tecnicamente si tratterebbe di un grande manufatto in cemento armato ricoperto da uno strato di verde di circa 50 centimetri di spessore”. Il progetto di Bari Centrale, affidato alla Rete ferroviaria italiana (Rfi), è stato in parte modificato, abbandonando l’idea di estendere la collina verde oltre l’area limitrofa alla stazione. Di più, c’è un grosso problema tecnico di areazione e impiantistica della copertura. Una volta realizzata, la struttura avrà dei costi di gestione non previsti dai fondi per la realizzazione, un problema comune a molte opere finanziate con il Pnrr. Di più, secondo Barbanente il Nodo non è in grado di avvicinare i quartieri. “Realizzare una barriera lunga un chilometro, come nel primo stralcio del progetto, pone problemi anche ambientali: potrebbe impedire al vento di nordest di arrivare al quartiere al di là della stazione, che ha un’alta densità insediativa”.

A nord della stazione un nuovo tracciato è stato inserito nel progetto per la linea Adriatica tra Bologna e Lecce. A sud è previsto l’arretramento dei binari nei dieci chilometri tra Bari e Torre a Mare: questo consentirebbe di realizzare un altro importante intervento, quello della Costa sud, finanziato con 75 milioni di euro nell’ambito del Piano strategico grandi attrattori culturali del Pnrr, per la creazione di un ampio parco costiero di sei chilometri, in un’area oggi poco agibile e degradata. Il progetto, esito di un concorso nazionale di idee indetto dal comune nel 2018, potrebbe ricollegare il quartiere Japigia al mare, consolidare le realtà di orticultura presenti, valorizzare il paesaggio e l’ecosistema naturale. “Costa sud è stato ideato dall’ex assessora all’urbanistica del comune, Carla Tedesco. È un progetto molto bello, ma non è di facile realizzazione: una grande parte dovrà essere espropriata dal comune”, spiega Barbanente.