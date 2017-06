Domande frequenti sui workshop di Internazionale

Queste sono le risposte alle domande più frequenti di chi è interessato a partecipare ai workshop di Internazionale a Ferrara. Se la vostra domanda non è presente, scriveteci a workshop@internazionale.it.

Posso iscrivermi a più workshop?

No, perché tutti i workshop si svolgono negli stessi orari, dalle 10 alle 13, durante i tre giorni del festival, il 29 e 30 settembre e il 1 ottobre.

Come funziona il rimborso in caso di rinuncia?

Scrivendo a workshop@internazionale.it entro l’8 settembre saranno rimborsati 135 euro. Dal 9 settembre non sarà rimborsata la quota di partecipazione versata.

Posso cambiare il nome della persona iscritta?

Sì, inviando un’email a workshop@internazionale.it, indicando i dati della persona già iscritta e il nome, cognome e email del nuovo partecipante. Il cambio del nome avviene gratuitamente.

Posso iscrivermi anche se non potrò partecipare a tutte le lezioni?

I workshop sono pensati dai docenti per una frequenza di nove ore. In caso di difficoltà a seguire tutte le lezioni, bisogna comunicarlo a workshop@internazionale.it. Non sarà possibile recuperare le parti di lezioni perse.

Quando chiudono le iscrizioni?

Il 15 settembre.

Dove si svolgeranno le lezioni?

Le lezioni si svolgeranno nelle aule dell’università di Ferrara. Una volta che si chiuderanno le iscrizioni saranno comunicati a tutti gli iscritti l’indirizzo e l’aula in cui si svolgerà il corso.

I workshop in lingue straniere hanno la traduzione?

No. È consigliato almeno un livello B2 di conoscenza della lingua.

Ci sono convenzioni per l’alloggio?

Non ci sono convenzioni con il festival. Consigliamo di prenotare in anticipo, se si vorrà pernottare a Ferrara, perché durante i giorni del festival la domanda è molto elevata. Sul sito ferrarainfo.com si possono trovare informazioni su dove dormire e mangiare a Ferrara.

In caso di posti esauriti, ci sarà una lista d’attesa?

Sì, ci sarà un form online in cui poter lasciare il proprio indirizzo email.

Come funziona la lista d’attesa?

Se si libera un posto in un workshop, a tutte le persone iscritte alla lista d’attesa sarà inviato un messaggio email collettivo con il link per effettuare l’iscrizione. Si potrà iscrivere la persona che per prima visiterà la pagina e porterà a termine il pagamento online. Chi non dovesse riuscire a iscriversi resterà comunque nella lista d’attesa, nel caso dovessero liberarsi altri posti.

Riceverò un attestato?

Sì. L’attestato in formato pdf sarà inviato via email a tutti i partecipanti, nelle settimane successive al festival.

Posso pagare solo con carta di credito?

Sì, tranne che per il corso organizzato dall’università di Ferrara. Per tutti gli altri l’unico metodo di pagamento possibile è con carta di credito.