Come arrivare e dove dormire a Ferrara

Partecipare al festival di Internazionale a Ferrara è anche l’occasione, tra un dibattito e l’altro, per scoprire le bellezze della città estense: un viaggio alla scoperta di un territorio ricco di storia, arte e cultura. MyFe card, la carta turistica di Ferrara, offre sconti e agevolazioni per musei, alberghi e ristoranti della città.

Come arrivare

Ferrara si trova a circa 40 km da Bologna. È facilmente raggiungibile in treno, con Trenitalia o Italo fino a Bologna, oppure in automobile, percorrendo l’autostrada A13 Bologna-Padova.

Il centro storico di Ferrara, dove si svolge il festival, è chiuso al traffico ma sono presenti numerosi parcheggi nelle aree limitrofe. Chi deve raggiungere Ferrara da altre città dell’Emilia Romagna può spostarsi in pullman con le linee urbane ed extraurbane Tper (Tel. 051 350111), mentre chi parte da molto lontano può viaggiare in aereo, atterrando a Bologna e usufruendo del collegamento con il centro città.

Dove mangiare e dormire

Indicazioni utili per il soggiorno sono disponibili sul portale turistico della provincia di Ferrara, dove è consultabile anche una pagina con l’elenco dei ristoranti, trattorie ed enoteche per conoscere la gastronomia locale.