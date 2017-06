Numeri convincenti

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2017, dalle 10 alle 13

Lingua: inglese

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Come migliorare la qualità e l’impatto delle infografiche? Come usarle per aumentare il traffico sui siti web? Quali sono le tecniche più avanzate per crearle? Il corso percorrerà la storia dell’infografica e si soffermerà sulle strutture che può avere.

Il corso fa per te se stai già lavorando sulla resa grafica dei dati e vuoi migliorare le tue capacità, se vuoi rendere più efficaci le tue infografiche online.

Obiettivi

Capire come identificare il pubblico a cui si rivolge, scegliere il titolo e pianificare i contenuti dell’infografica. Imparare a usare gli strumenti adatti per realizzarle. Scoprire come renderle interattive e sapere cosa condividere online.

Programma indicativo

Dopo un’introduzione sulla visualizzazione dei dati (come mostrare senza spiegare, l’importanza della scelta dei titoli), saranno analizzati alcuni esempi per capire come il pubblico legge i dati e imparare quali possono essere delle giuste combinazioni tra parole e immagini. Si parlerà di strumenti e software e infine si faranno degli esercizi in classe usando i dati forniti dall’insegnante.

Materiale da portare

Un computer portatile.