Allenare la creatività

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2017, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Il mondo dell’illustrazione editoriale ha sempre molta fretta e per poter essere competitivi è necessario avere una testa ben allenata. Durante il corso si simuleranno vari incarichi, con l’obiettivo di imparare a tradurre un testo in immagine e trovare la maniera più efficace di esprimere un’idea.

Il corso fa per te se sei un illustratore o vorresti diventarlo, oppure ti interessa il linguaggio concettuale.

Obiettivi

Imparare a pensare per immagini.

Programma indicativo

Durante il corso si analizzerà il mestiere dell’illustratore guardando anche al panorama dell’illustrazione contemporanea. Inoltre, saranno proposti esercizi pratici per imparare a esaminare e sintetizzare un testo o un concetto e per perfezionare il linguaggio e usarlo nella maniera più efficace. Non è necessario essere bravi a disegnare.

Materiale da portare

I materiali da disegno preferiti, tradizionali o digitali, un computer o un tablet. Molta simpatia.