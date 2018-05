Le parole dei giornali

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 5, 6 e 7 ottobre 2018, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Bella e infedele o brutta e fedele? Lo storico dilemma della traduzione forse avrebbe un senso se si traducessero solo parole. Ma in realtà si trasportano (transducere) concetti da una lingua o cultura a un’altra e la funzione comunicativa deve essere la stessa. I testi pubblicati sulle pagine di Internazionale sono il risultato di un lavoro di interpretazione, elaborazione e revisione per fare in modo che siano chiari e leggibili come in originale. Sono testi molto diversi per linguaggio, registro e stile – notizie, racconti, viaggi, reportage, fumetti – e questa è un’altra prova per i traduttori.

Il corso fa per te se sei un aspirante traduttore o un traduttore alle prime armi e sei curioso di saperne di più su come si lavora per i giornali. Per partecipare è necessaria una conoscenza della lingua che sia almeno di livello B2.

Obiettivi

Conoscere le caratteristiche specifiche e le strategie della traduzione giornalistica.

Programma indicativo

Il corso presenterà le particolarità e le criticità del lavoro del traduttore giornalistico. Discuteremo insieme le possibili tecniche e soluzioni di traduzione, analizzando diversi tipi di testo che compaiono settimanalmente su Internazionale e sul resto della stampa italiana.