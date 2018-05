Raccontare la scienza

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 5, 6 e 7 ottobre 2018, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

È possibile rendere la scienza avvincente senza tradire la sua verità intrinseca? C’è spazio per un io-narrante e come si gestisce l’informazione? Per rispondere a queste domande ci vengono in aiuto libri come Sapiens, o La sesta estinzione, o Spillover, o Al di là delle parole, o Considera l’aragosta, o Il pollice del violinista, o L’imperatore del male, o La vita segreta. Testi bellissimi, da cui si può partire esplorando le forme di narrazione più recenti che hanno al centro argomenti scientifici.

Il corso fa per te se pensi che oggi gli argomenti più specifici siano, in fondo, i più interessanti; se credi che la frontiera si trovi oggi nella ricerca e nella tecnologia; se hai una formazione specifica che non sai bene come usare ma che vorresti trasmettere; se sei frustrato dal modo in cui la scienza viene spesso comunicata.

Obiettivi

Avere una panoramica delle forme in cui oggi si racconta la scienza. Saper individuare uno spunto che funziona, selezionare le informazioni, organizzarle e trovare un modo per trasferirle in modo armonico. Capire come inserirsi nel racconto.

Programma indicativo

Dopo un’introduzione generale sulla narrazione scientifica attuale, saranno commentati in modo approfondito alcuni testi. I partecipanti potranno poi scegliere un’idea da cui partire per strutturare e scrivere un testo breve. Gli elaborati degli studenti saranno letti e commentati in aula.

Materiale da portare

Computer portatile. Sarebbe utile che gli studenti arrivassero con un argomento scientifico a loro scelta che conoscono già e sul quale si sono documentati e che abbiano letto almeno uno dei testi citati nell’introduzione.