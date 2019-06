Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 4, 5 e 6 ottobre 2019, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Cos’è l’illustrazione editoriale e cosa vuol dire fare illustrazione oggi? Per illustrare occorre saper disegnare o essere “artisti”? Quanto e quando è importante che un testo sia illustrato? L’illustrazione editoriale è quello che faccio da quasi trent’anni e anche se non ho una risposta definitiva a queste domande, mi sono fatto un’idea e vorrei provare a condividerla. Per esempio, sono convinto che per illustrare un testo non sia strettamente necessario “saper disegnare”, ma leggere e scrivere sì.

Il corso fa per te se ti piace guardare o leggere i disegni ma credi di non saper disegnare; leggi e scrivi molto, soprattutto a mano (non importa cosa); vorresti lavorare come illustratore o illustratrice.

Obiettivi

Imparare a produrre un’illustrazione a partire dalla comprensione di un testo, in poco tempo e senza, quasi, disegnare. Elaborare un metodo di lavoro.

Programma indicativo

Ci confronteremo su un’idea di illustrazione editoriale e su un metodo di lavoro che metta al centro la scrittura a mano. Partendo da un articolo apparentemente non illustrabile tratto da Internazionale, i partecipanti proveranno a concepire un’illustrazione per il testo.

Materiale da portare

I materiali da disegno preferiti.