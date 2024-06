Il primo ministro indiano Narendra Modi arriva alla sede del suo partito, il Bharatiya janata party (Bjp), nel giorno in cui sono stati annunciati i risultati delle elezioni politiche che si sono svolte in più fasi nel corso di sei settimane. Modi si è aggiudicato un terzo mandato consecutivo alla guida del paese, ma per la prima volta in dieci anni il suo partito nazionalista indù non ha ottenuto abbastanza seggi per governare da solo. Dovrà quindi contare sui partiti alleati per avere una maggioranza.