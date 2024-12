La gara femminile senior (riservata alle atlete con più di 23 anni) agli europei di corsa campestre, che si sono svolti nella città turca di Antalya. La vittoria è andata all’italiana Nadia Battocletti, medaglia d’oro davanti alla tedesca Konstanze Klosterhalfen e alla turca Yasemin Can. Battocletti, che alle Olimpiadi di Parigi ha vinto l’argento nei diecimila metri piani, è la prima donna in assoluto a essersi imposta nella corsa campestre nelle categorie under 20, under 23 e senior. La mezzofondista ha vinto anche l’oro nella specialità a squadre insieme a Elisa Palmero e Ludovica Cavalli.