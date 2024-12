Il 7 dicembre la cattedrale di Parigi, Notre-Dame, è stata riaperta al pubblico. La chiesa era andata a fuoco nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2019 a causa di un incendio divampato, forse per un cortocircuito, nell’area in cui erano in corso dei restauri. Alle celebrazioni per la riapertura hanno partecipato, oltre al presidente francese Emmanuel Macron, una quarantina di capi di stato e di governo, tra cui il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump e il capo di stato ucraino Volodymyr Zelenskyj.