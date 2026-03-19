Il 16 marzo una colata di lava proveniente dal vulcano Piton de la Four­naise, sull’isola francese della Réunion, ha raggiunto le acque dell’oceano Indiano per la prima volta dal 2007, producendo spettacolari colonne di vapore, gas vulcanici e minuscole particelle di vetro. Tre giorni prima la lava aveva interrotto la strada che corre lungo la costa orientale dell’isola. Il Piton de la Fournaise, alto 2.632 metri, è considerato uno dei vulcani più attivi del mondo e ha eruttato più di 150 volte dal seicento. L’episodio attuale è cominciato il 13 febbraio.