Il 16 marzo una colata di lava proveniente dal vulcano Piton de la Fournaise, sull’isola francese della Réunion, ha raggiunto le acque dell’oceano Indiano per la prima volta dal 2007, producendo spettacolari colonne di vapore, gas vulcanici e minuscole particelle di vetro. Tre giorni prima la lava aveva interrotto la strada che corre lungo la costa orientale dell’isola. Il Piton de la Fournaise, alto 2.632 metri, è considerato uno dei vulcani più attivi del mondo e ha eruttato più di 150 volte dal seicento. L’episodio attuale è cominciato il 13 febbraio.
Acqua e fuoco
La Réunion, Francia
16 marzo 2026
16 marzo 2026