I danni causati a un palazzo di Biddya, in Cisgiordania, dai frammenti di un razzo iraniano intercettato dalla contraerea israeliana. Nella notte tra il 17 e il 18 marzo l’Iran ha intensificato gli attacchi contro Israele come risposta all’uccisione del capo della sicurezza nazionale Ali Larijani in un bombardamento israeliano del giorno precedente. Negli stessi giorni sono aumentati i bombardamenti di Israele in Libano. Dall’inizio della guerra, il 18 marzo si contavano più di tremila morti in Iran, più di 900 in Libano e 14 in Israele.