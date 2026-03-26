Il frammento di un missile balistico iraniano caduto nell’insediamento israeliano di Peduel, in Cisgiordania. Negli ultimi giorni diversi missili iraniani hanno superato i sistemi di difesa israeliani, colpendo obiettivi sensibili come la città di Arad, vicino al centro di ricerca nucleare di Dimona. Dall’inizio del conflitto gli attacchi missilistici iraniani hanno provocato la morte di almeno 18 persone in Israele e quattro in Cisgiordania, mentre secondo l’ong Hrana le vittime dei bombardamenti israeliani e statunitensi in Iran al 25 marzo sono 3.291, di cui 1.455 civili.