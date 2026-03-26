Una donna getta l’acqua fuori della sua abitazione in una zona rurale del Ke­nya occidentale. Nell’ultimo mese le piogge torrenziali hanno causato gravi inondazioni nel paese dell’Africa orientale, dove sono stati registrati 81 morti e quasi 2.700 famiglie sfollate a causa delle intemperie. La capitale Nairobi è tra le aree più colpite e il suo governatore è stato criticato per la mancanza di preparazione di fronte a questi eventi climatici estremi.