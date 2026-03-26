Una donna getta l’acqua fuori della sua abitazione in una zona rurale del Kenya occidentale. Nell’ultimo mese le piogge torrenziali hanno causato gravi inondazioni nel paese dell’Africa orientale, dove sono stati registrati 81 morti e quasi 2.700 famiglie sfollate a causa delle intemperie. La capitale Nairobi è tra le aree più colpite e il suo governatore è stato criticato per la mancanza di preparazione di fronte a questi eventi climatici estremi.
Troppa acqua
Contea di Kisumu, Kenya
22 marzo 2026
22 marzo 2026