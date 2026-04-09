Il margine della parte illuminata della superficie lunare visto dall’equipaggio della missione Artemis II, con i bordi dei crateri accentuati dalla bassa angolazione dei raggi del Sole. Durante il sorvolo i quattro astronauti hanno potuto osservare per più di sei ore il lato del satellite opposto alla Terra, assistendo all’impatto di alcuni meteoroidi e individuando diversi crateri che non hanno ancora un nome. Hanno proposto di chiamarne uno Carroll, in ricordo della moglie del comandante della missione Reid Wiseman, morta nel 2020.
La linea d’ombra
6 aprile 2026