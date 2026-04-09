Il margine della parte illuminata della superficie lunare visto dall’equipaggio della missione Artemis II, con i bordi dei crateri accentuati dalla bassa angolazione dei raggi del Sole. Durante il sorvolo i quattro astronauti hanno potuto osservare per più di sei ore il lato del satellite opposto alla Terra, assistendo all’impatto di alcuni meteoroidi e individuando diversi crateri che non hanno ancora un nome. Hanno proposto di chiamarne uno Carroll, in ricordo della moglie del comandante della missione Reid Wiseman, morta nel 2020.