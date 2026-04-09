La Luna circondata dall’alone luminoso del Sole. Durante il sorvolo lunare gli astronauti della missione Artemis II hanno assistito a un’eclissi totale di Sole per ben 54 minuti, durante la quale hanno potuto osservare dettagli della corona solare invisibili dalla Terra. Secondo i piani della Nasa la quarta missione del programma Artemis, prevista per il 2028, dovrebbe riportare un equipaggio umano sulla Luna per la prima volta dal 1972, mentre quella successiva dovrebbe cominciare i lavori per la costruzione di una base lunare permanente.
Sole nero
6 aprile 2026