La faccia nascosta della Luna fotografata dalla missione Artemis II, con la Terra che sta per scomparire dietro l’orizzonte. Il 6 aprile, cinque giorni dopo il lancio della missione, il veicolo spaziale Orion ha completato il primo sorvolo lunare con equipaggio umano dalla fine del programma Apollo più di cinquant’anni fa. L’equipaggio ha potuto osservare direttamente alcuni siti lunari, come il cratere Hertzsprung, che ha un diametro di più di 500 chilometri, e il mare Orientale, a cavallo tra la faccia visibile e quella nascosta.