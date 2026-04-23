Il 23 aprile sono stati annunciati i vincitori finali del World press photo, il più importante premio di fotogiornalismo e fotografia documentaria al mondo. Il riconoscimento per la Foto dell’anno è stato assegnato a Carol Guzy per uno scatto in un tribunale di New York. Ritrae il momento in cui un uomo viene arrestato dagli agenti dell’immigrazione per essere espulso, mentre le figlie si aggrappano a lui. Nel 2025 tante persone sono state arrestate nei tribunali subito dopo aver partecipato all’udienza sulla loro situazione migratoria. L’amministrazione Trump ha affidato all’Immigration and customs enforcement (Ice) il compito di attuare il piano di espulsioni di massa.