Dopo il 7 ottobre 2023 i corrispondenti dell’agenzia Afp restarono gli unici giornalisti testimoni della distruzione di Gaza. Sopravvissuti e in esilio, raccontano l’esperienza di una guerra letale per i professionisti dell’informazione.
Nato nell’ambito di un progetto della Global thinking foundation, il documentario affronta il tema poco noto della violenza economica di genere, con interviste a donne che l’hanno subita.
L’accademico padovano immaginò la rete prima di internet e l’alta velocità quando i treni andavano piano. Innovatore e figura poco nota, trasformava le sue ricerche in realtà alla portata di tutti.
La regista altoatesina Carmen Trocker documenta le giornate dei dipendenti di un hotel nelle Dolomiti, gli ultimi ingranaggi dell’industria del turismo, alle prese con turni massacranti e condizioni di lavoro precarie.
Verso la fine della seconda guerra mondiale, l’esercito statunitense autorizzò per la prima volta l’accesso al fronte di alcune giornaliste: le reporter Martha Gellhorn, Margaret Bourke-White e Lee Miller.
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Questo articolo è uscito sul numero 1663 di Internazionale, a pagina 82. Compra questo numero | Abbonati