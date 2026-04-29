Salute Un gruppo di ricercatori ha individuato due tipi di cellule cerebrali che si comportano in modo diverso nelle persone affette da depressione. La scoperta, pubblicata su Nature Genetics, potrebbe permettere di comprendere meglio le basi biologiche di questo disturbo e sviluppare terapie mirate per trattarlo.
Biologia I semi di riso reagiscono alle vibrazioni prodotte dalle gocce di pioggia, che li inducono a germogliare più rapidamente, suggerisce uno studio pubblicato su Scientific Reports.
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Questo articolo è uscito sul numero 1663 di Internazionale, a pagina 104. Compra questo numero | Abbonati