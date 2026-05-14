Una militante delle Pussy Riot, un collettivo artistico-politico russo in esilio, protesta contro l’ammissione della Russia alla Biennale d’arte di Venezia. La mattina dell’apertura della mostra un centinaio di attivisti e attiviste ha organizzato un corteo che ha attraversato i Giardini della Biennale per raggiungere il padiglione russo, scandendo lo slogan: “Enjoy the show, ignore the war!” (Godetevi lo spettacolo, ignorate la guerra). Nelle ultime settimane la rassegna veneziana è stata al centro di polemiche e accuse per la presenza di Russia e Israele.