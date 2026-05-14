Un contadino al lavoro in una risaia terrazzata. Con la stagione del trapianto del riso alle porte, il forte aumento del costo del carburante e dei fertilizzanti dovuto alla guerra in Iran e al blocco dello stretto di Hormuz potrebbe avere gravi conseguenze in alcuni dei principali paesi produttori, come la Thailandia, il Vietnam e le Filippine. Il Programma alimentare mondiale ha avvertito che gli effetti del conflitto minacciano la sicurezza alimentare di 45 milioni di persone in tutta l’Asia.