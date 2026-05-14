Alcuni abitanti scappano dalle loro case nella capitale haitiana, dopo una notte di scontri tra bande armate rivali che si contendono il controllo del territorio. L’ospedale de Fontaine, nel quartiere di Cité-Soleil, è stato evacuato. Tra i pazienti ricoverati c’erano anche sette neonati che avevano bisogno di ossigeno e una donna in travaglio. Secondo un rapporto pubblicato l’8 maggio dalle Nazioni Unite, nei primi tre mesi di quest’anno 1.642 persone sono state uccise in atti di violenza causati dalle bande.