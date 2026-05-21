Ala Jouda, un palestinese di 38 anni che prima della guerra lavorava come carpentiere, ha costruito un riparo per sé e la famiglia sulle macerie della loro casa, distrutta da un bombardamento israeliano. Ha usato del legno recuperato tra le rovine degli edifici abbattuti durante l’offensiva israeliana lanciata il 7 ottobre 2023. Anche dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso ottobre, la maggior parte dei più di due milioni di abitanti della Striscia di Gaza continua a vivere nelle tende o in quello che resta delle abitazioni.