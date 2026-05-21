Il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping davanti al tempio del Cielo a Pechino. Il vertice aveva soprattutto l’obiettivo di tenere sotto controllo le tensioni tra i due paesi, e non si è concluso con annunci significativi. Trump era già stato in Cina nel 2017, durante il suo primo mandato. Secondo molti esperti, da allora i rapporti di forza sono cambiati: oggi la Cina appare più aggressiva e sicura di sé, mentre gli Stati Uniti stanno affrontando una serie di crisi e perdono influenza a livello internazionale.