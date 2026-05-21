La luce delle torce frontali degli alpinisti in cammino verso la cima dell’Everest vista dal campo base. Per la stagione alpinistica di primavera, le autorità nepalesi hanno rilasciato un numero record di permessi (492) per scalare la montagna più alta del mondo. Per contrastare l’affollamento, il governo di Kathmandu quest’anno aveva alzato il costo del lasciapassare per gli stranieri, portandolo da 11mila a 15mila dollari, senza però riuscire a scoraggiare le richieste.
La via luminosa
Monte Everest, Nepal
30 aprile 2026
30 aprile 2026