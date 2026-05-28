La raccolta dei sacchi di aiuti alimentari paracadutati dal World food programme delle Nazioni Unite, ad Akobo. Da marzo in questa regione impoverita del Sud Sudan orientale sono aumentate le ostilità tra le forze governative e quelle fedeli all’ex vicepresidente Riek Machar, sotto processo per tradimento. Migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le loro case e i principali centri sanitari sono stati saccheggiati. Il livello d’insicurezza alimentare nell’area è molto alto perché i contadini non sono riusciti a coltivare i campi a causa delle violenze.