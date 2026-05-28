È finito l’allestimento di La Caverne du Pont-Neuf, opera con cui l’artista JR ha trasformato il ponte parigino in una caverna lunga 120 metri e alta fino a 18. L’installazione rende omaggio a Christo e Jeanne-Claude, che nel 1985 impacchettarono il ponte. Riprende la metafora della “grotta della conoscenza” inaugurata da JR con Retour à la caverne _nel 2023, quando rivestì con un enorme trompe-l’oeil l’impalcatura che copriva la facciata dell’Opéra Garnier in ristrutturazione. _La Caverne sarà inaugurata il 6 giugno.