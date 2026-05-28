Özgür Özel, leader del Partito popolare repubblicano (Chp), la principale forza di opposizione turca, si rivolge a una folla di sostenitori dal tetto di un autobus sul lungomare di Smirne, nell’ovest del paese. Due giorni prima la polizia aveva fatto irruzione negli uffici del Chp ad Ankara sparando gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i dirigenti, barricati nell’edificio per protestare contro una sentenza della corte di appello che il 21 maggio ha annullato l’elezione di Özel a presidente del partito.