Un iceberg galleggia nell’oceano A­tlantico davanti all’estremità sudorientale di Terranova. Ogni primavera centinaia di frammenti di ghiaccio si staccano dai ghiacciai della Groenlandia e dell’isola di Baffin e vengono spinti dalle correnti verso la costa canadese, lungo un tratto di mare soprannominato iceberg alley (vicolo degli iceberg). L’avvistamento degli iceberg è un’attività molto popolare nella zona, ma con il cambiamento climatico il numero di blocchi di grandi dimensioni che raggiungono Terranova potrebbe diminuire.