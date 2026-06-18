Un iceberg galleggia nell’oceano Atlantico davanti all’estremità sudorientale di Terranova. Ogni primavera centinaia di frammenti di ghiaccio si staccano dai ghiacciai della Groenlandia e dell’isola di Baffin e vengono spinti dalle correnti verso la costa canadese, lungo un tratto di mare soprannominato iceberg alley (vicolo degli iceberg). L’avvistamento degli iceberg è un’attività molto popolare nella zona, ma con il cambiamento climatico il numero di blocchi di grandi dimensioni che raggiungono Terranova potrebbe diminuire.
Ghiaccio vagabondo
St. John’s, Canada
25 maggio 2026
25 maggio 2026