Il lottatore statunitense Michael Chandler si riscalda nell’atrio della Casa Bianca prima di partecipare a un incontro di arti marziali miste (Mma). Per celebrare il giorno della bandiera statunitense e l’80° compleanno di Donald Trump sono stati organizzati dei combattimenti in un’arena costruita davanti alla Casa Bianca. Le Mma sono cresciute molto negli ultimi anni, fino a trasformarsi in una sorta di fenomeno sociale con ricadute politiche. Nel 2024 varie persone che ruotano intorno a quel mondo hanno aiutato Trump a raccogliere consensi tra gli elettori giovani.