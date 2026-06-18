Durante la visita di papa Leone XIV in Spagna, a Barcellona è stata inaugurata la torre di Gesù, l’ultima delle sei della Sagrada família, la basilica realizzata dall’architetto Antoni Gaudí. La costruzione dell’edificio era cominciata nel 1882 e Gaudí era subentrato nei lavori l’anno successivo, passando da uno stile neogotico a uno liberty. Con il completamento della torre di Gesù la Sagrada família è diventata la chiesa più alta del mondo: 172,5 metri.