Un tratto di fondale emerso a causa del terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito l’isola filippina di Mindanao l’8 giugno, distruggendo migliaia di edifici e provocando la morte di almeno 77 persone. Lo spostamento delle placche tettoniche ha sollevato di circa due metri una parte della costa meridionale dell’isola, in alcuni punti estendendo la terraferma di duecento metri. Il fenomeno ha portato all’asciutto vasti tratti di barriera corallina protetta, causando gravi danni all’ecosistema.