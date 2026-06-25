Un gruppo di minatrici lava le pietre alla ricerca di oro in un sito minerario nella provincia di Ituri, nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), con indosso dei sacchi di plastica per proteggersi dal fango. Negli ultimi due anni il prezzo dell’oro è quasi raddoppiato, contribuendo ad alimentare i violenti conflitti in corso nel paese: secondo le Nazioni Unite 140 milioni di dollari all’anno finiscono nelle mani dei gruppi armati che controllano le attività estrattive informali. Gli spostamenti dei minatori, inoltre, potrebbero aver contribuito alla diffusione dell’ultima epidemia di ebola.
Tesori nascosti
Mongbwalu, Rdc
16 giugno 2026
16 giugno 2026