Alcuni ragazzi si tuffano nel Tamigi nel quartiere di Ham, a Londra, durante l’ondata di caldo eccezionale che ha investito gran parte dell’Europa occidentale. In Francia più di quaranta persone sono annegate mentre cercavano sollievo in acqua. Nel Regno Unito le temperature hanno sfiorato i 35 gradi e dovrebbero salire ulteriormente nei prossimi giorni, stabilendo un nuovo record per il mese di giugno. Il governo ha decretato il massimo livello di allerta nel sud dell’Inghilterra e del Galles e centinaia di scuole sono state chiuse.