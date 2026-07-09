La processione ai funerali dell’ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento statunitense-israeliano il 28 febbraio, il primo giorno della guerra scatenata contro l’Iran. Milioni di persone hanno partecipato alle cerimonie che si sono svolte nell’arco di sette giorni, dal 3 al 9 luglio, in varie città dell’Iran e del vicino Iraq. Non era presente però Mojtaba Khamenei, che non appare in pubblico da quando è stato nominato guida suprema del paese poco dopo la morte del padre.