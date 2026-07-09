Una donna afroamericana circondata da nazionalisti bianchi su un vagone della metropolitana di Washington. Il 4 luglio gli Stati Uniti hanno festeggiato il 250° anniversario della loro dichiarazione d’indipendenza, con cui nel 1776 tredici colonie britanniche decisero di sottrarsi al dominio imperiale di Londra. Gli uomini con il volto coperto appartengono al Patriot front, un gruppo di suprematisti bianchi. Insieme ad altre centinaia di estremisti, quel giorno hanno marciato per le strade della capitale.
Potere bianco
Washington, Stati Uniti
4 luglio 2026
4 luglio 2026